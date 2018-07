Yhtenäinen Ruotsi ei ole tarvinnut Ibrahimovicia – yllättävä lohkovoittaja yrittää hyydyttää neljännesvälierissä Sveitsin

Kun jalkapallon MM-turnaus alkoi, harva uskoi Ruotsin menestysmahdollisuuksiin. Ruotsi oli moniin muihin maihin verrattuna melko nimetön ryhmä, ja Zlatan Ibrahimovic ei ole enää mukana maajoukkueessa.

Vaikka päävalmentaja Janne Andersson on arvostettu nimi kotimaassaan, suurelle jalkapallomaailmalle hän oli melko tuntematon luotsi.

Asiat ovat muuttuneet nopeasti, sillä Ruotsi voitti alkulohkonsa ja kohtaa tiistaina Pietarin neljännesvälierissä Sveitsin.

Vaikka Sveitsi on monien papereissa voittajasuosikki, Ruotsilla on realistiset mahdollisuudet edetä puolivälieriin. Siellä maa kohtaisi Kolumbian tai Englannin.

Ruotsi ei kuulunut Venäjän MM-kisojen kuumiin menestysehdokkaisiin, mutta se pelasi jo karsinnoissa erittäin vahvasti. Maa eteni jatkoon karsintalohkosta, jossa sen taakse ja kisoista rannalle jäi muun muassa Hollanti.

Jatkokarsinnassa Ruotsi järisytti jalkapallomaailmaa pudottamalla Italian.

Venäjän kisoissa Ruotsi on ollut yhtenäinen, fyysinen ja tiiviisti puolustava. Se jätti Saksaa ja Meksikoa vastaan pallonhallinnan suosiolla vastustajalle ja luotti omiin vahvuuksiinsa.

– Muut ovat voineet ottaa askeleen eteenpäin, kun olemme menettäneet yhden maailman suurimmista jalkapalloilijoista, joukkueen kapteeni Andreas Granqvist sanoi AFP:lle viitaten Ibrahimoviciin.

Ibrahimovic lopetti maajoukkueuransa kaksi vuotta sitten. MM-kisoja kuitenkin edelsivät Ibrahimovicin paluuvihjailut, mutta Ruotsi suuntasi turnaukseen ilman häntä.

Englanti ja Kolumbia iskevät yhteen

Tiistain toisessa neljännesvälierässä iskevät yhteen G-lohkon kakkonen Englanti ja H-lohkon ykkönen Kolumbia.

Englanti lepuutti alkulohkon päätösottelussaan Belgiaa vastaan isoa osaa avainpelaajistaan. Monet uskovat joukkueen olleen tyytyväinen lohkokakkoseksi jäämiseen, sillä se heitti maan pudotuspelikaaviossa helpommaksi mielletylle puolelle.

Moskovan neljännesvälierässä Englanti joutuu kovaan testiin, vaikka Kolumbian ykköstähden James Rodriguezin pelaaminen on epävarmaa jalkavamman takia.

