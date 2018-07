YK:n turvallisuusneuvosto pitää hätäkokouksen Syyrian tilanteen vuoksi

YK:n turvallisuusneuvosto pitää tänään Ruotsin ja Kuwaitin koollekutsumana hätäkokouksen Syyrian tilanteesta.

Daraan maakunnassa arviolta 300 000 uutta pakolaista on lähtenyt liikkeelle taistelujen tieltä. Syyrian armeija on hyökännyt alueella kahden viikon ajan Venäjän tukemana kapinallisten asemiin.

Ruotsin YK-edustaja kutsui tilannetta jälleen yhdeksi epäonnistumiseksi suojella siviilejä. Noin 140 siviiliä on kuollut hyökkäyksen alettua. Ruotsin mukaan pyrkimyksiä väkivallan hillitsemiseksi on lisättävä.

Ruotsi on tällä hetkellä turvallisuusneuvoston puheenjohtajana. Hätäkokouksessa neuvosto kuulee muun muassa Daraan alueen humanitaarisesta tilanteesta.

Antautumisneuvottelut epäonnistuivat

Kapinalliset kertoivat eilen, että neuvottelut Venäjän kanssa mahdollisesta antautumisesta ovat epäonnistuneet. Venäjä on välittänyt antautumisneuvotteluja kapinalliskaupunkien ja hallituksen välillä. Jo yli 30 kaupunkia on suostunut vaihtamaan hallituksen puolelle, ja parhaillaan olivat meneillään neuvottelut Daraan läheisten alueiden ja kaupungin eteläosan kapinallisalueista.

Hyökkäys ja neuvottelut ovat kasvattaneet hallituksen alueen maakunnasta jo yli puoleen eli kaksi kertaa niin suureksi kuin ennen operaation alkua.

Kapinalliset ja Venäjän edustajat tapasivat keskiviikkona, mutta pian tapaamisen alettua kapinalliset ilmoittivat neuvottelujen epäonnistuneen. Taustalla oli se, että kapinallisia vaadittiin luovuttamaan raskas aseistuksensa kerralla.

Pakolaisten tilanne vaikea

Monet pakolaisista ovat siirtyneet Jordanian tai Israelin rajalle, mutta maat ovat kuitenkin pitäneet rajansa suljettuina huolimatta vaatimuksista päästää ihmisiä turvaan. Jordanian rajalla lämpötila on yli 40 astetta, ja useita ihmisiä on kuollut skorpionien pistoihin, veden puutteeseen tai saastuneeseen juomaveteen.

Jordaniassa on jo ennestään noin 650 000 Syyriasta tullutta pakolaista ja maa sanoo, ettei se voi ottaa vastaan enempää.

STT

Kuvat: