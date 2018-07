Ylen kysely: Puolet suomalaisista kokee metoo-kampanjan vaikuttaneen myönteisesti ihmisten väliseen kanssakäymiseen

Seksuaalista häirintää vastustava metoo-kampanja on vaikuttanut myönteisesti ihmisten väliseen kanssakäymiseen, kokee noin puolet Ylen teettämään kyselyyn vastanneista. Erittäin positiivisina vaikutuksia piti harva eli noin neljä prosenttia vastaajista. Melko positiivisina vaikutuksia piti enemmistö eli noin 44 prosenttia.

Viidennes vastaajista on sitä mieltä, että kampanjan vaikutukset ovat olleet kielteisiä. Suurin piirtein yhtä moni kokee, ettei kampanjalla ole ollut vaikutusta kanssakäymiseen.

Ylen mukaan kampanjan vaikutuksia pitävät myönteisinä etenkin naiset. Kielteisinä vaikutuksia puolestaan pitivät enemmän miehet.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten reilu tuhat ihmistä 11.-19. kesäkuuta. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-10286220

STT

