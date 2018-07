Yli 80 hehtaaria metsää palaa Kauhavalla, sammutus jatkuu aamuun – ”Tässä on ollut aika tiukka tilanne”

Turvetuotantoalueelta alkunsa saanut palo on levinnyt yli 80 hehtaarin metsäpaloksi Kauhavalla, kertoo pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta STT:lle. Kyseessä on suurpalo.

Palon syynä on Setälän mukaan Ohranevan turvesuon työkone. Turvekentältä palo levisi metsään. Pelastuslaitos on saanut palon rajattua, mutta sen sammutustyöt jatkuvat ainakin aamuun, Setälä kertoo.

Sammutustöissä on yksiköitä 16 paloasemalta sekä Puolustusvoimien helikopteri. Palanut alue on pääosin metsää, eikä palo ole uhannut asutusta.

Paloalue sijaitsee Kauhavalla Viinikan ja Tyynismaan kylän välisellä alueella.

Ukkosrintama ennakoi lisää paloja

Etelä-Pohjanmaan päällä pyörineet ja aluetta edelleen lähestyvät ukkosrintamat ovat toistaiseksi aiheuttaneet sunnuntaina keskisuuret maastopalot Kurikassa ja yhden pienen palon Seinäjoella, Setälä kertoo. Paloja ennakoidaan syttyvän vielä lisää, hän sanoo.

– Tässä on ollut aika tiukka tilanne. Olemme oikeastaan kaikilla resursseilla matkassa, Setälä sanoo STT:lle.

STT