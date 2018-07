Zimbabwessa äänestetään – EU:n vaalitarkkailijat palasivat 16 vuoden tauon jälkeen

Zimbabwessa äänestetään tänään presidentin ja parlamentin alahuoneen vaaleissa ensi kertaa Robert Mugaben syrjäyttämisen jälkeen.

Maata loppusyksystä asti johtanut Emmerson Mnangagwa on luvannut vapaita vaaleja. Oppositio on kuitenkin esittänyt jo etukäteen epäilyjä vilpistä ja vaalikomission puolueellisuudesta.

Vaalien sujumista on seuraamassa muun muassa yli sadan hengen ryhmä EU:sta. EU-vaalitarkkailijoita ei ole ollut Zimbabwessa 16 vuoteen.

Mugaben 37 vuotta kestäneellä valtakaudella vaaleja varjostivat usein väkivalta ja vilppi.

STT