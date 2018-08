ABC: Venezuelasta paennut jo satojatuhansia – historiallisen suuri muuttoliike

Venezuelasta on paennut muihin Etelä-Amerikan maihin jo satojatuhansia ihmisiä, kertoo uutiskanava ABC YK:n tilastoihin nojaten. YK:n maahanmuuttoasioista vastaavan korkean edustajan tiedottajan William Spindlerin mukaan kyseessä on yksi Etelä-Amerikan historian suurimmista muuttoliikkeistä.

Venezuelassa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Inflaatio on niin rajua, että monien palkka riitä elämiseen.

Pelkästään Ecuadoriin on tullut tänä vuonna kymmenen kertaa enemmän venezuelalaisia kuin Eurooppaan on pyrkinyt Välimeren yli pohjoisafrikkalaisia. Ecuador ei edes ole Venezuelan naapurimaa.

Kolumbiassa Venezuelan rajalla tulijoita auttava Francesco Bortignon sanoo, että ihmiset lähtevät matkaan äärimmäisessä hädässä, esimerkiksi siksi, että pelkäävät lastensa kuolevan nälkään.

– He eivät löydä ruokaa. Rahaa ei ole. Lääkkeitä ei saa mistään. Siihen yksinkertaisesti kuolee.

Ecuador rajoitti maahantuloa

YK:n Spindlerin mukaan monilta matkaan lähteneiltä loppuvat rahat kesken. He päätyvät elämään puistoissa ja kerjäämään elääkseen tai turvautumaan muihin ”negatiivisiin selviytymiskeinoihin”, joilla Spindler viitannee esimerkiksi rikollisuuteen.

Ecuador päätti torstaina alkaa vaatia maahan tulevilta venezuelalaisilta passin näyttämistä rajalla rajoittaakseen tulijoiden määrää. Aikaisemmin venezuelalaiset pääsivät rajan yli pelkällä henkilökortilla.

Brasiliassa puolestaan on käyty poliittista vääntöä siitä, pitäisikö venezuelalaisten tuloa maahan rajoittaa jollain tavoin. Maan presidentti Michel Temer on kuitenkin luvannut lukuisia kertoja, ettei Venezuelan vastaista rajaa suljeta.

