Indonesiassa on jälleen tapahtunut voimakas maanjäristys Lombokin saarella.

Paikallista aikaa puolenpäivän jälkeen iskeneen järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 6,3. Sen mahdollisesti aiheuttamista tuhoista ei ole vielä tietoa.

Viime viikkoina saarta ovat ravisuttaneet lukuisat maanjäristykset, joissa on kuollut yli 400 ihmistä. Lisäksi yli 350 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

STT