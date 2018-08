Lombokin saarella taas voimakas maanjäristys – mahdollisista tuhoista ei vielä tietoa

Indonesiassa on jälleen tapahtunut voimakas maanjäristys Lombokin saarella.

Paikallista aikaa puolenpäivän jälkeen iskeneen järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 6,3. Sen keskus oli saaren itäosassa noin seitsemän kilometrin syvyydessä.

Järistyksen mahdollisesti aiheuttamista tuhoista ei ole vielä tietoa. Tutina tuntui Lombokin lisäksi ainakin viereisellä Balin turistisaarella.

Viime viikkoina Lombokia ovat ravisuttaneet lukuisat maanjäristykset, joissa on kuollut yli 400 ihmistä. Lisäksi yli 350 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

– Olin kuljettamassa apua evakuoiduille, kun yhtäkkiä näin sähkötolpan heiluvan ja tajusin, että kyseessä oli maanjäristys. Ihmiset alkoivat huutaa, ja kaikki juoksivat ulos kadulle, kertoi Lombokilla asuva Agus Salim.

STT

