Ainakin 19 kuoli maanjäristyksessä Indonesian Lombokin saarella

Indonesiassa ainakin 19 ihmistä on kuollut Lombokin saarta ravistaneessa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset.

Pelastusviranomaisten edustajan mukaan Lombokin pohjoisosissa sijaitsevassa Tanjungin sairaalassa on 19 kuollutta. Uhrien joukossa on vuoden ikäinen lapsi.

Maanjäristyksessä myös loukkaantui kymmeniä ihmisiä ja rakennuksia vaurioitui.

Järistyksen voimakkuus oli 7, ja sitä seurasi kaksi jälkijäristystä. Järistyksen takia annettiin tsunamivaroitus, joka viranomaisten mukaan on jo peruttu.

Lombokia ravisutti jo heinäkuun lopulla maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,4. Se aiheutti 17 ihmisen kuoleman.

Järistys aiheutti tuolloin maanvyöryjä, jotka jättivät Rinjani-tulivuoren rinteille jumiin yli 500 vaeltajaa ja opasta. Heidät saatiin myöhemmin evakuoitua.

STT

Kuvat: