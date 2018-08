Ainakin neljä kuoli äkkitulvassa Ranskan Korsikassa

Ranskassa Korsikan saarella ainakin neljä ihmistä on kuollut äkkitulvassa ollessaan vaeltamassa kanjonissa. Lisäksi yksi vaellusryhmän jäsenistä on kateissa.

Kuolleiden joukossa ovat seitsemänvuotias tyttö, tämän isä ja vaellusryhmän opas. Neljättä kuolonuhria ei ole vielä tunnistettu.

Kaksi vaeltajaa samasta ryhmästä selvisi tulvasta. Toinen selvinneistä on kuolleen tytön äiti.

Paikallisviranomaisten mukaan ryhmän yli pyyhkäisi kolmimetrinen aalto. Korsikassa on viime päivinä satanut rankasti.

STT

Kuvat: