Äitinsä ja toisen naisen murhasta sekä raiskauksen yrityksistä syytetty hiv-positiivinen mies käräjille Raahessa

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä nelikymppisen raahelaismiehen murhasyytteitä. Miestä syytetään kahden naisen murhasta viime syksynä Raahessa.

Toinen henkirikoksen uhreista oli syyttäjän aiemman kertoman mukaan 25-vuotias nainen. Poliisin mukaan toinen surmatuista on syytetyn miehen 65-vuotias äiti.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikoksia on tutkittu murhina niiden raakuuden ja suunnitelmallisuuden takia. Poliisin mukaan henkirikosten tekotapa oli ”yhteneväinen” ja uhrit surmattiin teräaseella.

Kahden murhasyytteen lisäksi miestä syytetään muun muassa kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta raiskauksen yrityksestä sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Uhreja on kaikkiaan kuusi.

Syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä liittyy epäilyyn, että hiv-positiivinen mies olisi ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta kumppanille sairaudestaan.

Syyttäjän mukaan kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viimeisten kahden vuoden aikana Raahen seudulla.

Syyttäjä kertoi huhtikuussa, että syytetty ei ollut ainakaan tuolloin tunnustanut henkirikoksia.

STT

Kuvat: