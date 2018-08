Aktia-pankin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Ayub, 49.

Ayub siirtyy Aktiaan Nordeasta, jossa hän on toiminut johtavana neuvonantajana commercial and business banking -yksikössä, joka palvelee muun muassa yritysasiakkaita.

Aktian toimitusjohtajan paikka avautui maaliskuussa, kun Martin Backman jätti tehtävänsä yhtiön johdossa. Backman ehti johtaa Aktiaa vain vuoden ajan.

Ayub aloittaa Aktian toimitusjohtajana lokakuussa.

STT

