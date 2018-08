”Ällöttäviä uutisia” – Trumpin kiristyvä retoriikka mediaa kohtaan huolestuttaa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin retoriikka mediaa kohtaan vain kovenee. Trumpin kannattajissaan kirvoittama viha tiedotusvälineitä kohtaan on herättänyt viime päivinä huolta, mutta torstaina presidentti jatkoi tiedotusvälineiden ryöpyttämistä vaalitilaisuudessa Wilkes-Barressa Pennsylvaniassa.

Vaikka Trump oli virallisesti osoittamassa tukensa senaattiin pyrkivälle edustajainhuoneen republikaanijäsenelle Lou Barlettalle, presidentti käytti yli 15 minuuttia esiintymisestään median lyttäämiseen.

Trump ilmaisi olevansa katkera siitä, miten media oli uutisoinut hänen vuoden 2016 vaalivoittonsa sekä hänen tämän kesän tapaamisensa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, Nato-johtajien, Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja kuningatar Elisabetin kanssa.

Trump sanoi, että hän tuli loistavasti toimeen kuningattaren kanssa ja että heidän kemiansa kohtasivat. Presidentti kuitenkin manasi sitä, että media oli kertonut hänen tulleen tapaamiseen myöhässä.

– He voivat muuttaa kaiken pahaksi. Koska he ovat valheellisia, valheellisia ja ällöttäviä, Trump latasi monituhatpäiselle yleisölle, joka reagoi äänekkäin suosionosoituksin.

Kuten tiistain vaalitilaisuudessa Floridassa, yleisö ei tyytynyt vain osoittamaan suosiotaan Trumpille, vaan suuntasi ärtymystään paikalla oleviin tiedotusvälineiden edustajiin. Trump kiinnittikin yleisön huomion lehdistön karsinaan puhuessaan marraskuun 2016 vaalivoitostaan.

– Jopa nuo ihmiset tuolla takana, nuo kamalat, hirveät ihmiset, ovat samaa mieltä siitä, että koskaan ei ole tapahtunut mitään sellaista kuin marraskuussa, Trump sanoi.

”He halusivat nyrkkeilyottelun”

Trump puolusti myös tapaamistaan Putinin kanssa Helsingissä ja kritisoi median reaktioita tapaamiseen.

– Minulla oli Helsingissä hieno tapaaminen Putinin kanssa. Keskustelimme kaikesta. Tulimme hyvin toimeen. Ja se on muuten hyvä asia, ei huono asia. Nyt tämä Venäjä-valhe häiritsee meitä, Trump sanoi.

Trumpin on syytetty päästäneen Putinin liian helpolla.

– He halusivat minun tekevän siitä nyrkkeilyottelun, Trump manasi.

Väkivalta toimittajia kohtaan pelottaa

Trump on kritisoinut mediaa koko presidenttikautensa ajan, mutta viime aikoina tahti on kiihtynyt. Hän on kutsunut toistuvasti mediaa ”kansan viholliseksi.” Tiistaina hän esiintyi kampanjatilaisuudessa Tampassa Floridassa, jossa yleisö solvasi ja elehti aggressiivisesti CNN:n toimittajalle Jim Acostalle.

– Olen hyvin huolissani siitä, että Trumpin ja joidenkin konservatiivisen median jäsenten nostattama vihamielisyys johtaa vielä siihen, että jotakuta satutetaan, Acosta tviittasi.

Samasta asiasta olivat huolissaan myös kaksi YK:n sananvapausasiantuntijaa, jotka julkaisivat yhteisen tiedotteen. Heidän mukaansa Trumpin hyökkäykset mediaa vastaan ovat vastoin sitä, että Yhdysvallat on sitoutunut lehdistönvapauden kunnioittamiseen.

– Olemme erityisen huolissamme siitä, että nämä hyökkäykset lisäävät riskiä journalistien joutumiseen väkivallan kohteeksi, David Kaye ja Edison Lanza sanoivat.

Trumpin tytär Ivanka Trump sanoi torstaina, että hänen mielestään media ei ole kansan vihollinen. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders puolestaan ei suostunut torstaina sanomaan, onko media kansan vihollinen, vaikka Acosta tivasi asiaa häneltä.

STT

