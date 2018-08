Alma Median toimitusjohtaja Telanne Lännen Medialle: Anttikoski ei ollut edes finalistien joukossa

Päivi Anttikoski ei yltänyt Aamulehden päätoimittajahaussa edes kolmen finalistin joukkoon, sanoo Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne Lännen Median haastattelussa. Telanteen mukaan Anttikoski putosi kolmivaiheisen valintaprosessin toisessa eli semifinaalivaiheessa, johon oli seulottu kuusi ehdokasta.

Heidät kaikki haastateltiin.

– Sinä päivänä, jona haastattelimme Anttikosken, haastattelimme myös kolme muuta semifinalistia. Se oli tärkeä osa rekrytointiprosessia. Kyse ei siis ollut mistään toimitusjohtajan tapaamisesta, jossa olisi vain kuitattu valmis valinta, Telanne sanoo.

Anttikosken mukaan Aamulehden liiketoimintajohtaja Kari Juutilainen oli ennen Anttikosken ja Telanteen tapaamista sanonut, että hän olisi ykkösehdokas tehtävään.

Nykyisin valtioneuvoston viestintäjohtajana toimiva Anttikoski kertoi aiemmin Suomen Kuvalehdessä, että häntä ei valittu viime vuoden lopulla Aamulehden päätoimittajaksi, koska hänen miehensä ja kouluikäinen lapsensa eivät olisi muuttaneet Tampereelle. Anttikosken mukaan Telanne olisi sanonut, että Anttikosken kymmenvuotias lapsi ei pärjää ilman äitiä.

Sisä-Suomen poliisilaitos on aloittanut Anttikosken ulostulon perusteella esitutkinnan mahdollisesta työsyrjinnästä Aamulehden päätoimittajan valinnassa.

– Meillä perhesyyt eivät ole rekrytoinneissa koskaan mikään valintaperuste. Ne eivät todellakaan ole vaikuttaneet miltään osin tähän tai mihinkään muuhunkaan rekrytointiprosessiin, Telanne sanoo.

– Olemme edellyttäneet vain, että maakuntalehden vastaavan päätoimittajan on asuttava lehden levikkialueella.

Telanne ei kommentoi Anttikosken väitettä, että hän olisi kyseenalaistanut Anttikosken lapsen pärjäämisen ilman äitiä.

– En voi avata julkisuudessa yksittäisiä haastatteluja enkä niiden sisältöjä. Ne kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. Nämä asiat käydään läpi poliisin esitutkinnassa.

”Rekrytoija katsoi sitoutumisen päätoimittajan tehtävään saattavan olla heikkoa, kun perhe ei lähtisi mukaan”

Telanteen mukaan kaikkien hakijoiden kanssa keskusteltiin jo hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa myös perheasioista – kuitenkin niin, että haastateltavat puhuivat niistä oma-aloitteisesti, Lännen Media kirjoittaa.

– Yksityiselämän asioista ei ole kysytty missään rekrytointihaastatteluissa, ei myöskään tämän haun yhteydessä. Päätoimittajaehdokkailta kysyttiin vain sitä, ovatko he valmiita muuttamaan lehden levikkialueelle. Siinä yhteydessä ehdokas on voinut itse kertoa, miten muu perhe aikoo toimia, Telanne sanoo.

Alma käytti uuden päätoimittajan löytämiseen myös konsulttiyhtiö HRS Advisorsia. STT:n tietojen mukaan HRS Advisors puhui perheen asumisjärjestelyasioista ainakin kolmen päätoimittajakandidaatin kanssa. Perheen muuttohalukkuus oli olennainen osa keskusteluja, joita rekrytointiyritys kävi päätoimittajaehdokkaiden kanssa.

STT:n tietojen mukaan HRS Advisors otti perheen asumisjärjestelyt esille myös Anttikosken kanssa. Perheasiat nousivat esille silloinkin, kun rekrytointiyrityksen edustaja soitti Helsingin Sanomien uutistuottajana työskentelevälle Tuomas Niskakankaalle ja tiedusteli halukkuutta päätoimittajapestiin. HRS Advisorsin edustaja keskusteli perhetilanteesta ja asumisjärjestelyistä vielä kolmannenkin kandidaatin kanssa. Tehtävään haastateltu ei enää muista, miten keskustelu aiheesta alkoi, mutta hänen mukaansa ajatus siitä, että perhe jäisi asumaan toiseen kaupunkiin, laskettiin hänelle rekrytoinnissa miinukseksi. Rekrytoija katsoi sitoutumisen päätoimittajan tehtävään saattavan olla heikkoa, kun perhe ei lähtisi mukaan.

Opimme tästä, että kommunikaation on jatkossa oltava parempaa

Telanteen mukaan Anttikosken julkisuudessa levinneet käsitykset hakuprosessin etenemisestä ja hänen omasta asemastaan siinä kertovat, että Alman viestintä hakijoiden suuntaan on epäonnistunut.

– Tätä meidän pitää pyytää vilpittömästi anteeksi. Tämä on meille peiliin katsomisen paikka. Opimme tästä, että kommunikaation on jatkossa oltava parempaa, täsmällisempää ja avoimempaa.

– Olisimme toki mielellämme korjanneet tällaisen väärinymmärryksen, jos hakija olisi ollut meihin yhteydessä. Silloin se olisi voitu oikaista saman tien eikä tällä tavalla vasta kahdeksan kuukauden jälkeen, hän sanoo.

Edellisen kerran Alma Median ja Telanteen henkilöstöpolitiikka olivat julkisuudessa vuonna 2015, kun korkein oikeus tuomitsi Telanteen sakkoihin työsyrjinnästä.

Vuonna 2008 Telanne oli purkanut Lapin Kansan päätoimittajaksi valitun Johanna Korhosen työsopimuksen sen jälkeen, kun ilmeni, että Korhosen puoliso on nainen.

STT

