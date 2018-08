Amerikkalaisen jalkapallon pelaajien protestit jatkuvat Yhdysvalloissa. Philadelphia Eaglesin Malcolm Jenkins ja De’Vante Bausby kohottivat nyrkkinsä kansallislaulun soidessa ennen ottelua Pittsburgh Steelersiä vastaan. Miami Dolphinsin Robert Quinn kohotti oikean nyrkkinsä, kun hänen joukkuetoverinsa Kenny Stills ja Albert Wilson polvistuivat.

NFL:n omistajat hyväksyivät kaksi kuukautta sitten uuden kansallislaulua koskevan säännöstön, jonka mukaan pelaajien tulisi seistä laulun aikana, mikäli he olisivat silloin kentällä. Joukkuetta rangaistaisiin sakolla, jos sen pelaajat eivät noudattaisi sääntöä.

Uutta säännöstöä ei ole vielä otettu käyttöön, sillä pelaajayhdistys vastusti sitä. Pelaajayhdistys ja NFL neuvottelevat par’aikaa ratkaisusta.

Pelaajien protestointi kansallislaulun aikana sai alkunsa jo vuonna 2016, kun pelinrakentaja Colin Kaepernick protestoi mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa kieltäytymällä seisomasta kansallislaulun aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli Kaepernickia kovin sanoin Twitterissä.

Syyskuussa 2017 mielenilmaukset levisivät laajalle, kun NFL-pelaajat protestoivat poliisiväkivallan ja rodullisen epäoikeudenmukaisuuden lisäksi presidenttiTrumpia. Trump oli muun muassa vaatinut seuroja erottamaan ne pelaajat, jotka osoittavat mieltään kansallislaulun aikana. Sittemmin presidentti on ehdottanut pelaajilta palkanmaksun eväämistä, mikäli he eivät kunnioita kansallislaulua.

STT

Kuvat: