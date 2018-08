Arsenal havittelee takaisin Valioliigan kärkikahinoihin Unai Emeryn johdolla

Kun lontoolaisseura Arsenal kohtaa jalkapallon Englannin Valioliigan kauden avausottelussaan sunnuntaina hallitsevan mestarin Manchester Cityn, on jotain tuttua poissa. Kentän laidalla Arsenalin pelaajia ei ohjeista enää ranskalaisluotsi Arsene Wenger, vaan puikoissa on nyt uusi mies, 46-vuotias espanjalainen Unai Emery.

Wenger väistyi keväällä Tykkimiesten peräsimestä 22 vuoden rupeaman jälkeen.

– Se, ettei Arsenea näy enää penkin päässä, tuntuu erittäin oudolta. Muutos on kuitenkin toivottu, sillä muutamat viime kaudet olivat kuin vanhan toistoa: edettiin epätasaisen tasaisesti. Tämä on kymmeneen vuoteen ensimmäinen kausi, jota oikeasti odotan innolla, Suomen tunnetuimpiin Arsenal-faneihin lukeutuva MTV3:n uutisankkuri Peter Nyman kuvailee.

Emeryn johdolla viime kaudella kuudenneksi hiipunut Arsenal yrittää paluuta Valioliigan kärkisijoille ja sitä kautta takaisin seurajoukkuejalkapallon tähtikategoriaan, Mestarien liigaan.

– Emery edustaa valmennuksellisesti sitä, mihin jalkapallon evoluutio on menossa. Kaikki asiat tutkitaan tarkasti, olivatpa ne sitten pelillisiä, fysiologisia tai harjoitteellisia. Emeryn valmentama joukkue ei ole mutun varassa, Arsenalin kannattaja ja Elmo-lehden päätoimittaja Jukka Rönkä sanoo.

Sekä Nyman että Rönkä pitävät juuri Emeryn nimittämistä Wengerin seuraajaksi positiivisena ratkaisuna.

– Uudella valmentajavalinnalla ei lähdetty polkemaan kehitystä vastaan. Pitää kuitenkin muistaa, ettei valmennus ole yhden miehen show. Arsenalilla on mahdollisuus onnistua paremmin kuin viime kaudella, Rönkä muotoilee.

– Wenger oli improvisoiva jazzmestari. Emeryllä on uudet metodit. Hän on kollektiivinen johtaja, Nyman näkee.

Pitkä pinna takaa Emerylle työrauhan

Vaikka Wengerin tarina näytti Arsenalissa tulleen tiensä päähän jo viime kautta aiemmin, piti seurajohto ranskalaisesta kiinni viimeiseen asti aikana, jolloin valmentajia vaihdetaan ajoittain jopa muutaman tappion jälkeen. Nyman ja Rönkä uskovat, että myös Emeryllä on työrauha, vaikkei menestystä tulisikaan heti alussa.

– Seurajohdolla on malttia. He ymmärtävät prosessin tärkeyden. Emeryn ei tarvitse viettää unettomia öitä potku-uhan takia, Rönkä alleviivaa.

– Arsenalissa pinna on ollut tunnetusti pitkä. Emeryn pitäisi ainakin kaksi vuotta saada rauhassa rakentaa joukkuetta. Hirveän suuria ei kannatta odottaa ensimmäisen puolen vuoden aikana, Nyman sanoo.

Arsenal-tietäjät eivät haaveile Emeryn debyyttikaudella vielä Valioliigan valloituksesta.

– Kunhan hän saisi pakan toimimaan hyvin ja saisi hilattua joukkueen neljän joukkoon, Nyman linjaa.

– Tärkeintä on, että Arsenal saadaan prosessissa raiteilleen. Hyvällä tuurilla joukkue on kolmas tai neljäs, Rönkä summaa.

