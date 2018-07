Aseiden 3D-tulostusmallien julkaiseminen ei sittenkään tule vielä lailliseksi USA:ssa

Yhdysvalloissa oikeus on päättänyt, ettei ampuma-aseiden 3D-tulostamisen mahdollistavien mallien julkaiseminen internetissä sittenkään tule lailliseksi elokuun alusta lähtien. Oikeus määräsi tilapäisen toimeenpanokiellon Yhdysvaltojen valtionhallinnon päätökselle sallia mallien julkaisu.

Asiaa on määrä käsitellä oikeudessa 10. elokuuta. Sitä ennen malleja ei saa julkaista.

Oikeus otti asian käsittelyyn, koska kahdeksan osavaltiota ja pääkaupunkialue District of Columbia olivat haastaneet valtionhallinnon oikeuteen estääkseen asemallien julkaisun.

