Asiantuntijat: Suomen Nato-suhde saattaa tulla puheeksi Niinistön ja Putinin tavatessa Sotshissa

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan presidentti Sauli Niinistöllä ja presidentti Vladimir Putinilla ei ole tarvetta ottaa Suomen Nato-suhdetta puheeksi ensi viikon tapaamisessa Sotshissa.

– On epätodennäköistä, että Putin ottaa asiaa esille. Jos tätä painotettaisiin niin se näyttäisi vielä suuremmalta linjanmuutokselta Venäjän puolelta, sanoo tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu varoitti viime kuussa Suomen ja Ruotsin tiivistyneen Nato-yhteistyön vaarantavan turvallisuutta ja pakottavan Venäjän vastatoimiin. Myöhemmin asiaa käsiteltiin samaan tyyliin myös Venäjän asevoimien lehdessä. Aiemmin Venäjä on maininnut mahdollisista vastatoimista siinä tapauksessa, että Suomi tai Ruotsi liittyisivät Natoon.

Suomen puolustusministeriö on jo oikonut Shoigun puheessa olleita virheellisiä väittämiä.

– En näe tämän hetken asetelmaa ja Shoigun kommentteja sellaisina, että ne vaatisivat valtionjohtotasolla tarkennuksia, arvioi Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen.

Kertooko Putin Trump-keskusteluista?

Myös Pesun mukaan Suomen kannalta on oikeastaan parempi, mitä vähemmän koko asiasta puhutaan. Molemmat asiantuntijat tosin myöntävät, että keskustelujen jälkeen pidettävässä tiedotustilaisuudessa Suomen Nato-suhde voi kuitenkin tulla puheeksi.

– Jos Putin nostaa asian esiin niin sitten on tietysti selvää, että siihen pitää reagoida, Pesu sanoo.

Himasen mukaan keskustelut Sotshissa ovat osa kahdenvälisten tapaamisten jatkumoa, jossa ”tavaksi on aika lailla muodostunut kaksi kertaa vuodessa ja vuoroin vieraissa”. Hän arvelee Niinistön kannalta mielenkiintoisimmiksi keskustelunaiheiksi kansainväliset asiat, kuten esimerkiksi sen, mitä Putin mahdollisesti haluaa kertoa keskusteluista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Helsingissä.

