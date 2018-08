Ässillä karu tilikausi – tappiota kertyi yli 450 000 euroa

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Porin Ässät kertoo, että sen taustayhtiö on ajautunut haastavaan taloustilanteeseen. Taustayhtiö HC Ässät Pori Oy teki päättyneellä tilikaudella tappiota peräti 451 263 euroa.

– Suuren taloudellisen tappion syynä oli kulupuolen kasvu kautta linjan. Olemme kuitenkin jo onnistuneet tekemään merkittäviä kustannussäästöjä, mutta Ässien tarkka talouskuri jatkuu koko kauden ajan, taustayhtiön puheenjohtaja Janne Ojanen kertoo Ässien kotisivuilla.

Taustayhtiön liikevaihto oli noin 6,25 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Ässät antoi toimitusjohtaja Eeva Perttulalle keväällä potkut. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei uutta toimitusjohtajaa palkata.

Porilaisseuran mukaan liigajoukkueen kauteen valmistautuminen on sujunut suunnitellusti ja pelaajabudjetti pysyy viime kauden tasolla.

https://assat.com/fi-fi/article/slider/assien-tilikausi-merkittavasti-tappiollinen/3011/

STT

