Autojen päästöt nousevat laskennallisesti – nousu kompensoidaan verotuksessa

Uusien henkilöautojen verotus muuttuu syyskuun alussa, kun hiilidioksidipäästöjen mittaustapa vaihtuu paremmin todellisia ajotilanteita vastaavaksi. Wltp-mittaustapa korvaa vuodelta 1992 peräisin olevan nedc-mittaustavan, joka on ollut pohjana päästöihin perustuville autoveroille.

– Autoveroprosentteja tiputetaan suurin piirtein sen verran kuin wltp:stä johtuva muutos on, arvioi Autotuojat ja -teollisuus -etujärjestön toimitusjohtaja Tero Kallio.

Uusien henkilöautojen hintoihin muutoksella ei ole näin ollen suurta vaikutusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin erityisasiantuntijan Keijo Kuikan mukaan yksittäisten automallien osalta muutos voi kuitenkin vaikuttaa hintoihin.

Uudessa mittaustavassa otetaan huomioon muun muassa autojen lisävarusteet, joita vuonna 1992 käyttöön otettu nedc ei huomioinut lainkaan. Samalla automallilla on siten erilainen vero hiilidioksidipäästöihin vaikuttavien varusteiden mukaisesti, jos lisävarusteet nostavat auton ilmanvastusta, painoa tai vierintävastusta.

Auton massa sekä ilman- ja vierintävastus vaikuttavat voimakkaasti polttoaineen kulutukseen ja siten hiilidioksidipäästöihin. Samalla automallilla voi olla kymmeniä erilaisia varustekombinaatioita.

Kallion mukaan uusi wltp-mittaustapa tuottaa keskimäärin noin 22 prosenttia suuremmat laskennalliset hiilidioksidipäästöt kuin vanha nedc-mittaustapa.

Testit tehdään edelleen laboratoriossa

Wltp-mittaus tehdään edelleen laboratoriossa kuten vanha nedc-mittauskin. Kallion mukaan wltp on kuitenkin paljon rankempi testaustapa autoille kuin nedc. Tavoitteena on jäljitellä paremmin todellisia liikenneolosuhteita.

Mittausaika ja ajomatka pidentyvät, keskinopeus ja maksiminopeudet nousevat ja vaihteiden käyttö muuttuu ajoneuvokohtaiseksi kiinteiden vaihtohetkien sijasta. Myös mittauksen aikainen nopeudenvaihtelu on kuormittavampaa kuin vanhassa testaustavassa.

STT

Kuvat: