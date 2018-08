Avi kehottaa Kysiä turvaamaan akuuttihoidon – sai useita ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Kuopion yliopistollista sairaalaa (Kys) huolehtimaan siitä, että se pystyy huolehtimaan laadukkaasta akuuttihoidosta myös kuormitustilanteissa. Sairaala vastaa laajasta ympärivuorokautisesta päivystyksestä.

Aluehallintovirasto (avi) sai viime kesänä yhteensä 18 sairaanhoitajan tekemää ilmoitusta mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksessä. Vuodenvaihteessa ilmoituksia tuli vielä neljä lisää.

Ilmoitukset koskivat erityisesti päivystyksen intensiivivalvontayksikköä, jossa henkilöstövajeen vuoksi työskenteli ajoittain yksi sairaanhoitaja tavanomaisen kahden hoitajan sijaan. Selvityksissä ei havaittu, että potilaille olisi aiheutunut seuraamuksia tilanteissa.

– Kysin arvioinneissa on päädytty siihen, että sinänsä päivystyksen henkilöstömäärä on keskimäärin hyvällä tasolla. Päivystysten ongelma on kuitenkin se, että kuormituksessa on tavattoman suurta vaihtelua, kertoo aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen.

Tarkiaisen mukaan avi jatkaa tilanteen seurantaa ja tekee tarvittaessa uuden takastuskäynnin.

– Olemme pyytäneet Kysin johdolta selvityksen ensi vuoden alkupuolelle siitä, että kuinka näihin kuormitustilanteisiin valmistaudutaan.

STT

