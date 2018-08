BBC:n tutkimus: Puolet valioliigaseuroista tekisi taloudellista voittoa ilman stadionyleisöäkin

Jalkapallon Englannin Valioliigan seurat kuittaavat televisio-oikeuksista niin paljon rahaa, että puolet niistä toimisi taloudellisesti voitollisesti, vaikka katsomot ammottaisivat tyhjyyttään. Asiasta kirjoittaa BBC, joka perustaa tutkimuksensa tilastoihin kaudelta 2016-2017. Tuolloin valioliigaseurat tienasivat maailmanlaajuisista tv-oikeuksista ennätyksellisesti 8,3 miljardia puntaa eli 9,3 miljardia euroa.

Seurojen lukumäärä, joka tekisi verotonta voittoa ilman fanien läsnäoloa peleissä, kasvoi kauden 2015-2016 kahdesta seurasta kauden 2016-2017 kymmeneen seuraan. Valioliigassa pelaa yhteensä 20 joukkuetta.

Nämä kymmenen seuraa ovat West Bromwich, Burnley, Hull, Southampton, Everton, West Ham, Tottenham, Bournemouth, Swansea ja Crystal Palace. Joukkueista vain Tottenham kuuluu niin sanotun kuuden isoimman seuran joukkoon. Listan seuroista West Bromwich, Hull ja Swansea ovat sittemmin pudonneet Englannin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle.

Esimerkiksi Bournemouthin liikevaihto kaudella 2016-2017 oli lähes 136,5 miljoonaa puntaa eli reilut 150 miljoonaa euroa. Pääsylipuista seura sai 5,2 miljoonaa puntaa eli 5,8 miljoonaa euroa. Bournemouthin kotistadionin yleisökapasiteetti on Valioliigan seuroista pienin, vain reilut 11 000.

BBC:n haastattelema urheilutalouden asiantuntija Rob Wilson pitää käännekohtana vuotta 2012, jolloin tv-oikeuksien hinta pomppasi 3 miljoonaan puntaan eli 3,4 miljardiin euroon.

– Silloin seurat alkoivat keskittyä tv-rahan tuottamiseen eivätkä niinkään enää ottelupäivän lipputuloihin. Liikevaihdollisesta näkökulmasta katsottuna seurojen ei tarvitse enää turvautua pelipäivän lipputuloihin, Wilson sanoi.

– Kun saat Valioliigasta 120 miljoonaan punnan potin (135 miljoonaa euroa), voit tarvittaessa pelata tyhjille katsomoille.

Jalkapallokannattajien järjestön puheenjohtaja Malcolm Clarke kiirehti painottamaan, että kannattajat ovat tärkein elementti jalkapallo-otteluissa.

– Pelaajia ja managereita tulee ja menee, mutta kannattajat pysyvät, Clarke alleviivasi.

– Seurat saavat tuottoisia tv-sopimuksia juuri sen takia, että lähetyksistä on nähtävissä yleisö ja sen pauhu, vieraskannattajat ja tunnelma. Kaikki tämä on osa tuotetta.

https://www.bbc.com/sport/football/44850888

STT

Kuvat: