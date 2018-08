Brasilia sulki maarajansa venezuelalaisilta maahanpyrkijöiltä

Brasilia on sulkenut pohjoisen maarajansa venezuelalaisilta, jotka pyrkivät pakoon kotimaansa ruoka- ja lääkepulaa sekä rahan arvottomaksi tehnyttä inflaatiota.

Liittovaltion tuomioistuin on määrännyt keskeyttämään toistaiseksi venezuelalaisten saapumisen Brasiliaan maitse. Brasilian hallinto yrittää saada oikeuden määräyksen kumottua. Brasilian presidentti Michel Temer on luvannut lukuisia kertoja, ettei Venezuelan-vastaista rajaa suljeta.

Brasiliaan pyrkii arviolta 500 venezuelalaista päivässä. Suurin osa heistä tulee maitse ja asettuu Venezuelan rajalla sijaitsevaan Roraiman osavaltioon. Roraiman pääkaupunkiin Boa Vistaan on saapunut kahden viime vuoden aikana noin 25 000 venezuelalaista, mikä on lähes 80 prosentin lisäys kaupungin asukaslukuun.

Rajan sulkemista oli pyytänyt Roraiman kuvernööri. Oikeuden asettaman kiellon on tarkoitus olla voimassa siihen saakka, että osa Roraimaan ja muualle rajan lähelle saapuneista venezuelalaisista on ehditty siirtää muualle Brasiliaan.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla 56 740 venezuelalaista haki laillista oikeutta oleskella Brasiliassa. Heistä 35 540 haki pakolaisstatusta.

Brasilian ja Venezuelan vastainen maaraja on yhä auki muiden maiden kansalaisille.

STT

Kuvat: