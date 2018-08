Brasilia sulki maarajansa venezuelalaisilta maahanpyrkijöiltä

Brasilia on sulkenut maarajansa venezuelalaisilta, jotka pyrkivät pakoon kotimaansa ruoka- ja lääkepulaa sekä rahan arvottomaksi tehnyttä inflaatiota.

Liittovaltion tuomioistuin on määrännyt keskeyttämään toistaiseksi venezuelalaisten saapumisen Brasiliaan maitse. Brasilian hallinto yrittää saada oikeuden määräyksen kumottua. Brasilian presidentti Michel Temer on luvannut lukuisia kertoja, ettei Venezuelan-vastaista rajaa suljeta.

Brasiliaan pyrkii arviolta 500 venezuelalaista päivässä.

STT