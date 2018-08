Britannian hallitus julkaisee ohjeita siltä varalta, että brexit-sopimusta ei saada aikaan

Britannian hallitus alkaa julkaista ohjeita, joilla se valmistaa kansalaisia, yrityksiä ja muita yhteisöjä siltä varalta, että Britannian EU-ero toteutuu ilman minkäänlaista sopimusta. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Hallituksen brexit-ministerin Dominic Raabin on määrä pitää ohjeiden julkistuksen yhteydessä puhe, joka on vuotanut julkisuuteen. Hänen on tarkoitus sanoa, että sopimukseen pääseminen EU:n kanssa on selvä prioriteetti, mutta että brittien täytyy olla valmiita miettimään myös toista vaihtoehtoa.

Hallituksen mukaan ohjeiden julkaisemisen tarkoitus on auttaa kansalaisia ja yrityksiä varautumaan kaikkiin vaihtoehtoihin. Hallitus myös pyrkii vastaamaan eri tahojen esittämiin varoituksiin, joita se kutsuu ”hiuksia nostattaviksi pelottelutarinoiksi.”

Englannin sairaaloita ja ambulanssipalveluita edustava ryhmä on esimerkiksi varoittanut, että sopimukseton brexit voi aiheuttaa vajetta lääkkeissä ja hoitovälineissä. Poliisijohtajat ovat puolestaan olleet huolissaan siitä mahdollisuudesta, että Britannia menettäisi pääsyn EU:n laajuisiin rikostietokantoihin. Myös Englannin keskuspankin johtaja on varoittanut sopimuksettoman brexitin talousvaikutuksista.

Hallituksen ohjeet eivät vakuuta oppositiota

Britannian on tarkoitus lähteä EU:sta maaliskuussa 2019. Britannialla ja EU:lla ei ole vielä sopimusta brexitin jälkeisestä suhteestaan, ja Britannian mutkikas sisäpoliittinen tilanne on vaikeuttanut neuvotteluja viime aikoina.

Raabin mukaan Britannia aikoo olla vastuullinen naapuri EU:lle, vaikka neuvottelut epäonnistuisivatkin.

Oppositiossa olevan työväenpuolueen brexit-vastaavan Keir Starmerin mukaan hallituksen ohjeet eivät vakuuta ketään. Hänen mukaansa ne ovat osoitus siitä, että hallitus on menossa ”paniikkimoodiin”.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-45274972

STT

Kuvat: