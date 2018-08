Budjetissa ei isoja yllätyksiä

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksessa ei suuria yllätyksiä löydy. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi, että budjetti tehdään hyvän talouskasvun olosuhteissa, mutta siitä huolimatta budjetti on edelleen alijäämäinen.

Budjetin käsittelyä jatketaan neuvotteluilla ministeriöiden kanssa, ja lopullisesti hallitus tekee omat ratkaisut elokuun lopun budjettiriihessä. Viimeistään eduskuntakäsittelyssä on luvassa vääntöä, sillä tulossa oleva vaalivuosi lisää paineita.

Talousarvioehdotus herätti heti tuoreeltaan arvostelua löysyydestä. Talouden noususuhdanne on vahva, verotulot kasvavat ja työttömyys vähenee. Siitä huolimatta valtiovarainministeriön budjettiesitys on 1,7 miljardia euroa alijäämäinen, ja valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 109 miljardiin euroon.

Vanha talousviisaus kertoo, että kun talous on vahva, pitäisi varautua huonoihin aikoihin. Tähän budjettiin ei puskureita rakennettu.

Palkansaajalle budjetissa ei ole ikäviä yllätyksiä. Ansiotulojen verotusta ei ole tarkoitus kiristää, vaan Orpon mukaan ensi vuoden kiky-vaikutusta kompensoidaan keventämällä verotusta. Kevennystarve voi laskea arvioidusta 300 miljoonasta eurosta.

Ansiotuloverotuksen keventämisen vastapainoksi on tarkoitus nostaa haittaveroja. Lisäksi erilaisiin etuuksiin tehdyt indeksileikkaukset ovat budjettiesityksessä edelleen voimassa. Nämä ratkaisut voivat avata keskustelua tulo- ja hyvinvointierojen kasvusta.

Orpon mukaan eläkeläisten verotus ei kiristy. Viittaus herätti hämmennystä, sillä jäädytetyllä indeksillä on kiristävä vaikutus eläkeläisten verotukseen. Aiotaanko sitä helpottaa esimerkiksi tekemällä korotuksia eläketulovähennykseen?

Tiukaksi budjettiesitystä ei voi kehua. Hyvää siinä on, että ansiotulojen verotusta ei nosteta. Tavoitteena tulisikin olla tuloverotuksen keventäminen, sillä Suomessa veroaste on jo ennestään korkea.

Veroratkaisuilla pitää kannustaa työntekoon eikä rangaista kiristämällä veroruuvia.