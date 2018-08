CNBC: Yhdysvallat uhkaa Turkkia uusilla pakotteilla

Yhdysvallat uhkaa asettaa Turkille lisää pakotteita, kertoo uutiskanava CNBC Now.

Yhdysvallat on asettanut jo pakotteita kahdelle turkkilaisministerille. Maa aikoo myös asettaa Turkille kaksinkertaistetut teräs- ja alumiinitullit.

Turkin liiran arvo on laskenut jo yli 40 prosenttia suhteessa dollariin vuoden aikana. Kiista Yhdysvaltojen kanssa on ollut yksi valuuttaa horjuttavista tekijöistä.

Yhdysvaltain ja Turkin jäätyneiden välien taustalla ovat muun muassa kiista Turkissa pidätetystä yhdysvaltalaispappi Andrew Brunsonista ja maiden erimielisyydet Syyrian sodasta.

STT

