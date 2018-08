Amerikkalaismediat: USA uhkaa Turkkia uusilla pakotteilla – joukossa ehkä lentoyhtiö Turkish Airlines

Yhdysvallat uhkasi torstaina asettaa Turkille lisää pakotteita, kertoi uutiskanava CNBC Now.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan lisäpakotteet ovat valmiita, jos Turkki ei vapauta Turkissa lähes kaksi vuotta vangittuna ollutta amerikkalaispappi Andrew Brunsonia.

New York Timesille puhuneen nimettömän hallituslähteen mukaan joukossa voisi olla esimerkiksi rajoituksia Turkin valtion lentoyhtiö Turkish Airlinesille. Turkish Airlines on matkustajamäärissä mitattuna yksi maailman suurimmista lentoyhtiöistä.

Yhdysvallat on asettanut jo pakotteita kahdelle turkkilaisministerille ja kertonut kaksinkertaistavansa Turkille asetut teräs- ja alumiinitullit.

Brunsonin lisäksi Yhdysvaltain ja Turkin välejä ovat heikentäneet muun muassa erimielisyydet Syyrian sodasta.

Turkin liiran arvo on romahtanut tänä vuonna jo yli 40 prosenttia suhteessa dollariin.

https://twitter.com/CNBCnow/status/1030132550965059584

https://www.nytimes.com/2018/08/14/world/europe/erdogan-turkey-trump-syria.html

STT

Kuvat: