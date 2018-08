Etelä-Koreassa lähes 30 ihmistä on kuollut helteiden takia, uutisoi CNN. Etelä-Korean viranomaisten mukaan 29 ihmistä on kuollut lämpöhalvaukseen.

Maassa on mitattu useana päivänä yli 35 asteen lämpötiloja. Keskiviikko oli viranomaisten mukaan kuumin päivä pääkaupunki Soulissa 111 vuoteen. Elohopea kohosi Soulissa keskiviikkona peräti 39,6 asteeseen.

https://edition.cnn.com/2018/08/02/asia/south-korea-heatwave-deaths-intl/index.html

STT