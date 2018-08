CNN: Useimmat USA:n rajalla perheistään erotettujen lasten karkotetut vanhemmat löydetty

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet suurimman osan vanhemmista, jotka on karkotettu maasta mutta joiden lapsi on yhä Yhdysvalloissa viranomaisten hallussa odottamassa paluuta perheensä luo. Asiasta kertoo CNN.

Oikeus on määrännyt viranomaisia etsimään kaikki maasta karkotetut vanhemmat, jotka joutuivat eroon lapsestaan Yhdysvaltojen etelärajalla osana presidentti Donald Trumpin niin kutsuttua nollatoleranssipolitiikkaa.

Trumpin hallinnon edustaja kertoi oikeudelle perjantaina, että viranomaisten hallussa on tällä hetkellä 386 lasta, joiden vanhemmat on karkotettu maasta. Näistä viranomaiset ovat onnistuneet hankkimaan 360 lapsen vanhempien yhteystiedot ja saamaan yhteyden 299 lapsen perheeseen.

https://www.cnn.com/2018/08/10/politics/family-separations-trump-administration-reunification-plan/index.html

STT