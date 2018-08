CNN: Useimmat USA:n rajalla perheistään erotettujen lasten karkotetut vanhemmat löydetty

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet suurimman osan vanhemmista, jotka on karkotettu maasta, mutta joiden lapsi on yhä Yhdysvalloissa viranomaisten hallussa odottamassa paluuta perheensä luo. Asiasta kertoo CNN.

Oikeus on määrännyt viranomaisia etsimään kaikki maasta karkotetut vanhemmat, jotka joutuivat eroon lapsistaan Yhdysvaltojen etelärajalla osana presidentti Donald Trumpin niin kutsuttua nollatoleranssipolitiikkaa.

Trumpin hallinnon edustaja kertoi oikeudelle perjantaina, että viranomaisten hallussa on tällä hetkellä 386 lasta, joiden vanhemmat on karkotettu maasta. Näistä viranomaiset ovat onnistuneet hankkimaan 360 lapsen vanhempien yhteystiedot ja saamaan yhteyden 299 lapsen perheeseen.

Vanhemmat valinnan eteen

Tuomari Dana Sabraw kutsui Trumpin hallinnon uusinta perheidenyhdistämissuunnitelmaa vaikuttavaksi.

Suunnitelman mukaan aluksi varmistetaan vanhemmuus ja se, että lapsen palauttaminen perheelleen on lapselle turvallista. Sitten vanhemmat etsitään ja selvitetään, haluavatko he lapsensa takaisin luokseen vai haluavatko mieluummin antaa tälle mahdollisuuden aloittaa uuden elämän Yhdysvalloissa ilman perhettään.

Jos vanhemmat haluavat lapsensa takaisin luokseen, maahanmuuttoviranomaiset vielä käsittelevät lapsen asian, ja lopuksi hänet kuljetetaan vanhempien luokse.

STT

