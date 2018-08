CNN:n kysely: Enemmistö amerikkalaisista haluaisi, että Venäjä-tutkinta pyrittäisiin lopettamaan ennen välivaaleja

Kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisista haluaisi, että erikoissyyttäjä Robert Mueller pyrkisi saamaan Venäjä-tutkinnan päätökseen ennen välivaaleja. Asia käy ilmi uutiskanava CNN:n teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia sanoo tutkinnan vaikuttavan erittäin merkittävästi siihen, kuinka he äänestävät marraskuussa järjestettävissä välivaaleissa. CNN:n mukaan luku on noussut edellisestä, toukokuussa tehdystä kyselystä.

70 prosenttia kyselyyn vastanneista oli myös sitä mieltä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pitäisi todistaa Venäjä-tutkinnassa, mikäli häneltä sitä pyydetään.

SSRS:n tekemään kyselyyn vastasi elokuussa reilut 1 000 amerikkalaista. Kyselyn virhemarginaali on 3,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Mueller johtaa tutkintaa Venäjän vaikuttamisyrityksistä vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

https://edition.cnn.com/2018/08/14/politics/cnn-poll-trump-russia-election/index.html

STT

