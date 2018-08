Djokovic takoi voiton Federeristä – ”Kiitos vain Roger, että annoit minullekin yhden”

Novak Djokovic onnistui vihdoin sunnuntaina voittamaan Cincinnatin ATP-turnauksen. Kuudetta kertaa Cincinnatin turnauksen loppuottelussa pelannut Djokovic kukisti finaalissa Roger Federerin 6-4, 6-4.

Djokovicista tuli samalla ensimmäinen miespelaaja, joka on voittanut kaikki yhdeksän ATP:n Masters 1 000 -kilpailua.

Turnauksen seitsenkertainen voittaja Federer koki uransa ensimmäisen finaalitappion Cincinnatissa.

– Kiitos vain Roger, että annoit minullekin yhden voiton tässä turnauksessa, Djokovic vitsaili pelin jälkeen.

– Vasta kuudes yritys onnistui ja hävisin suurimman osan aiemmista finaalistani juuri tälle suurelle pelaajalle. Taas yksi unelmani toteutui ja vastassani oli kaikkien aikojen paras pelaaja.

Urallaan 20 grand slam -turnausten voittoa saavuttanut Federer, 37, tunsi, ettei hän ollut sunnuntaina parhaimmillaan. Hän ei kuitenkaan halunnut vähätellä Djokovicin mestaruutta.

– Novak on suuri mestari. Tässä pelissä hän teki historiaa, Federer tunnusti.

Wimbledonin ja Cincinnatin voittojen jälkeen Djokovic lähtee suosikkina myös 27. elokuuta alkaviin Yhdysvaltain avoimiin. Djokovic johtaa keskinäisiä otteluita Federiä vastaan 24-22 ja hän on voittanut kaksikon kolme viime kohtaamista.

Kuusi vuotta edellisestä

Cincinnatin naisten finaalissa Hollannin Kiki Bertens yllätti maailmanlistan ykköspelaajan Simona Halepin 2-6, 7-6 (8-6), 6-2.

– Urani paras päivä, kun onnistuin voittamaan alustalla, joka ei ole minulle kovin suosiollinen. Mahtava fiilis, Bertens juhli.

– Olen todella ylpeä tästä ja tuntuu mahtavalta pidellä voittopystiä rankan viikon päätteeksi.

Finaalitappio Ohiossa päätti Halepin perättäisten voittojen sarjan yhdeksään otteluun.

– Aika läheltä liippasi, ettei tullut voittoa, kun sain ottelupallon. En kuitenkaan onnistunut hyödyntämään tilaisuuttani, ja kolmannessa erässä tankki tyhjeni. En kyennyt enää taistelemaan, Halep tunnusti uupumuksensa.

Bertens onnistui voittamaan Halepin vasta toisen kerran urallaan. Edellisestä voitosta ennätti vierähtää kuusi vuotta.

