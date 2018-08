Eduskuntavaalit jätettävä rauhaan

Avoimet vaalit ovat kansanvaltaan perustuvan järjestelmän ydintä. Sote- ja maakuntauudistus on johtanut tilanteeseen, jossa vaaleista on alettu puhua ongelmana.

Hallituksen alkukesällä tekemän päivityksen jälkeen uudistus tulee voimaa vuoden 2021 alussa. Maakuntavaalit pyritään järjestämään ensi keväänä, jolloin luvassa on kolmet vaalit: eduskuntavaalit, Euroopan parlamentin vaalit ja maakuntavaalit.

Suma on synnyttänyt keskustelun siitä, voidaanko vaaleja yhdistää.

Eduskuntapuolueet ovat yhdistämisestä eri linjoilla.

STT kysyi yhdeksän suurimman ryhmän näkemyksiä asiasta. Eurovaalien kannalla ovat keskusta, kokoomus, SDP, vihreät ja RKP. Samaa aikaa eduskuntavaalien kanssa pitävät parempana perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit. Siniset järjestäisi kaikki kolme vaalia yhtaikaa.

Eurovaalien ajankohdasta säädetään EU:n tasolla, joten muut vaalit pitää suhteuttaa niihin. Eduskuntavaalien siirtäminen taas vaatisi lain muutoksen, sillä vaalipäiväksi on säädetty huhtikuun kolmas sunnuntai. Siihen on nyt aikaa runsaat kahdeksan kuukautta.

Jos vaaleja yhdistetään, vaihtoehdot ovat käytännössä maakuntavaalien järjestäminen samaan aikaan joko eduskunta- tai EU-vaalien kanssa.

Jälkimmäinen vaihtoehto on parempi. Eduskuntavaalit ovat tasavallan tärkeimmät vaalit, eikä niiden järjestämiseen saa vaikuttaa uudistus, joka ei välttämättä edes toteudu.

Jatkossa maakuntavaalit on tarkoitus pitää samaan aikaan kuntavaalien kanssa, ensimmäisen kerran huhtikuussa 2021.

Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi on jäämässä alle puolentoista vuoden mittaiseksi. Kannattaako vaaleja järjestää lainkaan? Siirtymäajan valtuustoa valittaessa voisi ottaa mallia Suomen EU-jäsenyyden alusta. Silloin eduskunta valitsi europarlamentaarikot kansanedustajista.

Suomi liittyi EU:hun vuoden 1995 alussa. Ensimmäiset EU-vaalit järjestettiin vuonna 1996, silloinkin toki kesken Euroopan parlamentin toimikauden.

Kuntien valtuustot voisivat valita ensimmäiset maakuntavaltuutetut. Suuri osa maakuntavaltuutetuista on todennäköisesti joka tapauksessa nykyisiä valtuutettuja.