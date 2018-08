Suhdannenäkymät ovat hieman alkuvuotta varovaisemmat, mutta kasvun ennakoidaan yhä jatkuvan, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri.

Tilanne on normaalia parempi kaikilla päätoimialoilla. Etenkin teollisuuden suhdannekuva on tavanomaista suotuisampi.

Työvoiman saatavuudessa on yhä yleisesti ongelmia. Maailmantalouden kasvunäkymiä varjostaa kauppaerimielisyyksien kärjistymisen uhka.

STT