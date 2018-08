Eläinten hyvinvointilakia viilataan – jatkuva vedensaanti pakolliseksi, parsinavettojen lehmille 30 päivää enemmän jaloittelua

Hallitus on nyt linjannut, miten se muuttaa lakiesitystä eläinten hyvinvoinnista saamansa palautteen pohjalta, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan.

Lakiesityksen uuden version mukaan useimmilla nisäkkäillä ja linnuilla on oltava jatkuvasti mahdollisuus juoda vettä. Turkiseläimistä jatkuva juomavesi pitää järjestää vain siitoseläimille.

Parsinavetoissa pidettävien lypsylehmien taas pitää päästä jaloittelemaan tai laitumelle 90 päivää vuoden aikana nykyisen 60 päivän sijaan. Jaloittelun järjestämisestä on myönnetty noin 20 navetalle poikkeuslupa navetan vaikean sijainnin vuoksi, ja näistä poikkeusluvista luovutaan 15 vuoden siirtymäajalla.

Vapaaporsitusta kannustetaan tuilla

Sikojen porsitushäkkejä ei aiota kieltää uudessakaan lakiesityksessä. Vapaaporsitukseen siirtyvien sikaloiden saamia avustuksia ja hyvinvointikorvausta korotetaan, jotta sikaloiden pitäjät muuttaisivat toimintaansa vapaaehtoisesti. Samoin hyvinvointikorvausta voidaan maksaa myös vain osalle tilan eläimistä, jotta kynnys vapaaporsituksen kokeiluun madaltuisi.

Tiineytyshäkkien suhteen muutoksia ei tule. Tiineytyshäkkien pitkäaikainen käyttö kielletään 15 vuoden siirtymäajalla, mutta niitä saa käyttää kahdeksan päivän ajan tiineytyksen yhteydessä.

STT

Kuvat: