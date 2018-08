Eläköön harmaat rouvat autoissaan

VIRPI LIETZÈN. Metsämarjojen poiminta-aikaan näkee siellä täällä metsän reunaan parkkeerattuja autoja. Hyvin usein autot ovat pienikokoisia ja erittäin siistejä. Mummo tai mummot ovat marjametsässä.

Ihmisen ikiaikainen keräilyvietti tulee tyydytetyksi, kun marja toisensa jälkeen ropsahtaa ämpäriin. Isoäidin mielihyvää lisää se, että hän voi myöhemmin jakaa saalistaan lapsille ja lapsenlapsille hillon tai mehun muodossa.

Metsässä kulkeminen ja marjamättäiden edessä kyykistely on tehokasta kropan huoltoa. Notkeus säilyy, kun kumartelee, ojentelee ja kyykistelee. Samanlaisia liikkeitä ei juuri muussa arkielämässä tule tehtyä. Marjastus huoltaa siis oivallisesti mummojen niveliä ja vahvistaa lihaksia. Mielikin vertyy, kun on mukavaa tekemistä.

Vanhemmalla iällä ihmiset asuvat useimmiten taajamissa tai kaupungissa. Marjametsään ei lähdetä noin vain kävelemällä.

Mummojen vapaus päästä marjaan on kiinni siitä, että on kulkuväline jolla reissuun lähteä. Tilanne voi olla ankea, sillä moni mummo asuu yksin puolison jo kuoltua.

Suomalaismiehethän kuolevat keskimäärin noin seitsemän vuotta nuorempina kuin naiset. Vanhoissa liitoissa miehet ovat lähes aina vaimojaan joitakin vuosia vanhempia, joten moni suomalaisnainen viettää pitkänkin ajan leskenä.

Kun leskeksi jääminen ennen tarkoitti sitä, että mummo ei enää päässyt autolla mihinkään, on tilanne onnellisesti muuttunut. Yhä useammin liikenteessä näkee harmaapäisiä vanhoja rouvia, jotka ajavat omalla autollaan minne haluavat.

Vanhuusikään tulee vuosi vuodelta enemmän naisia, jotka ovat tottuneet ajamaan autoa koko ikänsä. Autolla pääsee kauppaan, ystävien luo, lääkäriin ja mustikkametsään.

Tasa-arvo on ulottumassa siis yhä vanhempiin ikäluokkiin. Kun siis seuraavan kerran näet liikenteessä iäkkään naiskuskin, näet käytännössä tasa-arvoa. Mummot eivät tarvitse pappoja lähteäkseen minne haluavat. Se on vapautta ja vapaus on tasa-arvoa.

Ei tarvitse mennä ajassa kovin paljon taaksepäin, kun nainen sai autokaupassa huonoa kohtelua. Ylimielinen käytös, huomiotta jättäminen ja puheen kohdistaminen vain naisen seurassa olevalle miehelle oli yleistä.

Autojen myyjät lienevät nyt jo oppineet, että naiset ostavat paljon autoja. Yhä useammin nainen myös tekee ostopäätöksensä täysin itse, ei aviomiehen, poikaystävän tai isän mielen mukaan.

Pientä totuttelua autokauppiailla taitaa olla siihen, että yhä iäkkäämmät naiset tulevat ostoksille. Elämästä jo paljon oppineita mummoja ei pysty jallittamaan vanteilla tai lisävarusteilla. Niinpä pitää pysyä tiukasti asiassa.

Toisaalta ei autokauppias siinä kai mitään menetä, vaikka puhuisi muutaman sanan maasturin puolesta. Mummothan niitä maastureita enemmän tarvitsisivat kuin kaupungissa kurvailevat kuskit. Mustikkametsään mennessäkin auton korkea maavara on etu. Ja onhan maasturiin helpompi astua kuin vääntäytyä tavallisen auton penkille.

Ehkäpä autotasa-arvo onkin täysin toteutunut vasta siinä vaiheessa, kun mummot kaartavat metsätielle ison maasturin ratissa.

Kirjoittaja on toimittaja.