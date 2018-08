Elon Musk vihjasi Teslan historiallisesta pörssistä vedosta – kritisoi pörssiyhtiön lyhytnäköistä päätöksentekoa

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk tviittasi eilen harkitsevansa yhtiön vetämistä pörssistä. Tviitti nostatti osakkeen arvoa yli kymmenen prosenttia lähelle 380 dollaria ennen pörssin sulkeutumista. Kaupankäynti Teslan osakkeilla myös keskeytettiin noin puoleksitoista tunniksi.

Ensimmäisessä tviitissään Musk suunnitteli Teslan ostamista pois pörssistä 420 dollarin osakehinnalla. Tämä tarkoittaisi, että Teslan vetäminen pörssistä maksaisi 71 miljardia dollaria eli noin 61 miljardia euroa. Se olisi historian suurin pörssistä poistuminen.

Musk kirjoitti myöhemmin blogikirjoituksen, jossa perusteli näkemystään. Muskin mukaan tarkoitus on päästä irti pörssimaailman lyhytnäköisestä ajattelusta.

– Pörssiyhtiönä olemme neljännesvuosittaisten tuloskatsausten kohteena, mikä lisää Teslalle painetta tehdä päätöksiä, jotka ovat hyviä kyseisellä vuosineljänneksellä, mutta eivät välttämättä pidemmällä aikavälillä, Musk kirjoitti.

Musk näkeekin, että yhtiön pörssistä vetäminen olisi parasta Teslalle ainakin tällä hetkellä, kun yhtiön kasvu ei ole vakiintunut. Hän vertaa tilannetta johtamansa listautumattoman avaruusteknologiayrityksen SpaceX:n toimintaan, jonka Musk näkee toimivan huomattavasti Teslaa tehokkaammin. Toimitusjohtaja kuitenkin korosti, ettei päätöstä yhtiön pörssistä poistumisesta ole vielä tehty.

Muskin suhde pörssimaailmaan on tiedetysti ristiriitainen. Elokuun tuloskatsauksessa Musk esiintyi anteeksipyytelevästi, sillä hän oli toukokuun tulosjulkistuksessa sivuuttanut talousanalyytikkojen kysymyksiä.

Musk on myös kritisoinut Teslan osakkeiden lyhyeksi myyjiä eli ihmisiä, jotka käyvät osakekauppaa olettamalla, että Teslan osakkeen arvo laskee.

Elokuu ollut Teslalle hyvä

Teslan osakkeen arvo on ollut nosteessa elokuun alun osavuosikatsauksen jälkeen. Tesla teki odotettua enemmän tappiota, mutta yhtiö arveli toiminnan siirtyvän kannattavaksi jo kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tesla on useiden käynnistysvaikeuksien jälkeen saanut kansan sähköautona markkinoidun Model 3:n tuotannon toivottuun vauhtiin, ja auto on käynyt kaupaksi hyvin.

Financial Times -lehti kertoi tiistaina, että Saudi-Arabian valtionrahasto olisi ostanut merkittävän määrän Teslan osakkeita. Lehden arvion mukaan Saudi-Arabia olisi ostanut kolmesta viiteen prosenttia yhtiön osakkeista. Saudi-Arabian arvellaankin olevan kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa.

Musk kertoi tiistaina itse omistavansa noin 20 prosentin osuuden sähköautoyhtiöstä ja vakuutteli, ettei hänen roolinsa tai omistuksensa yhtiössä muuttuisi merkittävästi pörssistä vetäytymisen myötä.

