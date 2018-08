Erdogan: ”Talousterroristit” syypäitä liiran laskuun

Turkin liira on ollut edelleen alhaalla Aasian pörsseissä, mutta laskukiito on hieman tasaantunut.

Aasian pörsseissä yhdellä dollarilla on saanut 6,9 liiraa, eurolla taas 7,9 liiraa. Liiran arvo on hieman noussut eilisen historiallisen alhaisista lukemista.

Turkin keskuspankki kertoi eilen toimista, jolla maan taloutta yritetään vakauttaa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kuvaillut liiran laskua ulkovaltojen hyökkäykseksi. Hän väitti myös eilen pitämässään puheessa, että sosiaalisessa mediassa toimii ”talousterroristeja”.

Turkin viranomaiset ovat myös käynnistäneet tutkinnan ”valeuutisista”, jotka koskevat liiraa.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-ekonomi-mesaji-bu-ataklarin-farkli-bicimlerine-hazirlikli-olmaliyiz-40927106

STT

Kuvat: