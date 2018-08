Etelä-Korean Moon pitää vierailua Pohjois-Koreaan suurena askeleena kohti rauhansopimusta

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sanoi keskiviikkona, että hänen vierailunsa Pohjois-Korean pääkaupunkiin on suuri askel kohti rauhansopimuksen solmimista ja sodan lopettamista.

Vuonna 1950-1953 käyty Korean sota päättyi aselepoon, mutta rauhansopimusta ei koskaan virallisesti solmittu, joten teknisesti maat ovat edelleen sotatilassa.

Moon ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sopivat aiemmin tällä viikolla tapaavansa syyskuussa Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Moon ja Kim tapaavat. He ilmoittivat huhtikuun tapaamisen jälkeen pyrkivänsä rauhansopimuksen allekirjoittamiseen.

Moonin vierailu Pohjois-Korean pääkaupunkiin on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun Etelä-Korean johtaja vierailee Pohjois-Koreassa.

STT

