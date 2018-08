Eurooppa kärvistelee helteissä – koirille Wienissä kengät, Ranskassa suljettu ydinreaktoreita

Euroopassa on jatkettu tänään kärvistelyä kovissa helteissä. Portugalissa ja Espanjassa lämpötilan odotetaan nousevan päivän aikana monin paikoin ainakin lähelle ennätyslukemia.

Portugalin ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Setubalin kaupunkiin Lissabonin eteläpuolelle on odotettavissa korkeimmillaan noin 46 asteen helteitä.

Useilla paikkakunnilla Portugalissa on viime päivinä rekisteröity paikallisia lämpöennätyksiä, esimerkiksi Alcacer do Salissa eilen 45,9 astetta. Lissabonissa viranomaiset ovat sulkeneet leikkikenttiä ja kehottaneet ihmisiä välttämään piknikkejä ja muita ulkoaktiviteetteja.

Euroopan lämpöennätys on 48 astetta, joka on Ateenasta vuodelta 1977.

Myös eteläistä Espanjaa koettelee kova kuumuus. Esimerkiksi turistien suosimaan Cordoban kaupunkiin on luvattu 45 astetta. Espanjassa helteiden on kerrottu aiheuttaneen tällä viikolla kolmen ihmisen kuoleman.

Kuumaa on myös muualla. Itävallan Wienissä poliisikoirat saivat tassuihinsa kengät, jotta ne pystyisivät partioimaan rannalla lentopalloturnauksessa. Hollannissa puolestaan viranomaiset ovat sulkeneet joitakin tieosuuksia, koska lämpö on sulattanut asfalttia.

Ranskassa on suljettu lämpöaallon takia kaikkiaan neljä ydinreaktoria.

STT

