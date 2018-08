Fanit vastassa, Bolt hakee jalkapallouralleen vauhtia Australiasta

Pikajuoksun maailmanennätysmies Usain Bolt on vakavissaan aikeissaan kehittyä ammattilaistason jalkapalloilijaksi. Bolt saapui lauantaina Australiaan, jossa hän harjoittelee koeajalla Central Coast Marinersin kanssa.

– Tämä on täyttä totta, Bolt vakuutti saavuttuaan Sydneyyn fanien iloksi.

Australian A-liigan kausi alkaa lokakuun lopussa. Viime vuonna yleisurheilusta vetäytynyt Bolt, 31, toivoo vakuuttavansa Marinersin kyvyistään kauden alkuun mennessä.

– Tiedän, mitä osaan, aiemmin muun muassa Norjassa jalkapallotaitojaan testannut Bolt sanoi.

Mariners on kotoisin Gosfordista, 75 kilometriä pohjoiseen Sydneystä.

– Olemme sanoneet Usainille, että jalkapallon suhteen on ihan turha odottaa erityiskohtelua, seuran toimitusjohtaja Shaun Mielekamp kommentoi.

Seura on kuitenkin siirtänyt harjoituksiaan tavallista isommalle stadionille, jotta fanit pääsevät näkemään Boltin harjoituksissa.

