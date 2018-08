Guardian: Yksi ”matematiikan Nobeleista” varastettiin saajaltaan heti palkintojuhlassa

Yksi matematiikan Nobel-palkinnoiksi kutsutuista Fieldsin mitaleista on varastettu Rio de Janeirossa Brasiliassa järjestetyssä palkintojuhlassa, kertoo Guardian. Cambridgen yliopiston professorin Caucher Birkarin mitali varastettiin häneltä vain muutamia minuutteja sen jälkeen, kun hän oli ottanut vastaan maailman arvostetuimman matematiikkapalkinnon.

Birkar oli laittanut mitalin salkkuun, jossa oli myös hänen kännykkänsä ja lompakkonsa. Salkku varastettiin pöydältä paviljongissa, jossa mitalit oli jaettu. Myöhemmin salkku löytyi penkin alta, mutta mitali oli poissa.

O Globo -lehden mukaan varas on tunnistettu turvakameran videoista.

Birkar on Britannian kansalaisuuden saanut Iranin kurdi ja entinen turvapaikanhakija. Hänen lisäkseen Fieldsin mitalin saivat tänä vuonna Saksassa Bonnin yliopistossa opettava Peter Scholze, italialainen matemaatikko Alessio Figalli ja Stanfordin yliopistossa opettava Akshay Venkatesh, joka on kotoisin Australiasta.

Fieldsin mitaleita jaetaan neljän vuoden välein korkeintaan neljälle alle 40-vuotiaalle matemaatikolle.

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/01/fields-medal-award-stolen-brazil-maths-prize

STT

