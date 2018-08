Haitallisen levän kukinta tappanut reilusti mereneläviä Floridassa – useaan piirikuntaan julistettiin hätätila

Yhdysvaltain Floridassa niin sanottu punainen vuorovesi -ilmiö eli haitallisen levän runsas kukinta on surmannut suuret määrät delfiinejä, kilpikonnia ja kaloja. Floridan lounaisrannikolle on rantautunut jo yli 100 tonnin edestä kuolleita mereneläviä. Esimerkiksi kuolleita delfiinejä on löydetty Sarasotan piirikunnan rannoilta viime viikon aikana 12 kappaletta.

Floridan kuvernööri Rick Scott julisti keskiviikkona hätätilan seitsemään Floridan piirikuntaan levän takia, kertoo USA Today.

Ilmiötä kutsutaan punaiseksi vuorovedeksi, koska haitallisen levän runsas kukinta voi muuttaa veden muun muassa punaisen väriseksi.

