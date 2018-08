Halikontie poikki ensi viikolla

Halikontie suljetaan ensi viikoksi siltaremontin vuoksi. Rikalankadun ja Halikon Lidlin välillä oleva osuus on suljettu maanantaista perjantaihin ja kiertotie järjestetty vastaavaksi ajaksi Rikalankadun ja Lautamiehentien kautta.

Kevyen liikenteen kulkua remontti ei katkaise. Sen sijaan esimerkiksi linja-autokyytiä tarvitsevien on haettava kiertotieltä korvaavat pysäkit, sillä viisi pysäkkiä suljetaan remontin ajaksi.

Salon kaupunki remontoi Halikontien ali kulkevan Salitunojan siltarummun omana työnään. Tieosuus on aiemmin ollut ely-keskuksen vastuulla, mutta siirtynyt parisen vuotta sitten kaupungille.