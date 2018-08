Hallituksen esitystä kansalaisuuden menettämisestä pidettiin monin paikoin vajavaisena – lausunnoille lisäaikaa lomakauden takia

Kansalaisuuden voisi jatkossa menettää vakavaan rikokseen syyllistynyt kaksoiskansalainen. Hallituksen esitys kansalaisuuslain muutoksesta on saatujen lausuntojen perusteella nähty vajavaisena, paikoin jopa ongelmallisena.

Esityksen mukaan Suomen kansalaisuuden voisi menettää, jos on syyllistynyt sellaisiin maanpetos-, valtiopetos- ja terrorismirikoksiin, joista on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista olisi tuomittu vähintään viiden vuoden vankeusrangaistus. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa.

– Ihminen voidaan karkottaa maasta, eikä kansalaisuus suojaisi häntä enää tältä. Siinä pitäisi esimerkiksi määritellä tarkemmin sitä, miten kansalaisuuden menettäminen vaikuttaisi karkottamiseen, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen sanoo.

Oikeuskanslerin virasto näkee esitetyn lainmuutoksen muutoinkin ongelmallisena. Yksi ongelmakohdista on valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka esityksessä nähdään mahdollisena vain valitusluvalla. Oikeuskanslerin viraston mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen pitäisi voida valittaa aina oikeusturvan kannalta merkittävissä asioissa.

Esitys perustuslakivaliokuntaan?

Kansalaisuuden menettämisestä päättäisi Maahanmuuttovirasto, joka pitää esitystä perusteellisesti laadittuna ja pyytää muutamia tarkennuksia.

Rajavartiolaitos toivoo, että esityksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto. Poliisihallitus pohtii, miten on tarkoitus toimia tilanteissa, joissa jo ennen kansalaisuuden poistamista tiedetään henkilön olevan kotoisin maasta, johon häntä ei voida karkottaa maassa vallitsevien olosuhteiden vuoksi.

Rikosseuraamuslaitos toteaa, että minkään lakimuutoksessa mainitun rikoksen alaraja ei ole viisi vuotta, ja ehdottaa alarajan muuttamista neljään vuoteen. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan terrorismirikoksien kohdalla muissa valtioissa saadut tuomiot pitäisi ottaa huomioon. Esityksen mukaan kansalaisuuden menettäminen voisi perustua vain Suomessa annettuun tuomioon.

Lausunnot perataan jatkovalmistelussa

Lausuntoajan oli määrä päättyä torstaina. Esitykseen pyydettiin lausuntoa noin 30 taholta, joista puolet oli toimittanut vastauksen torstai-iltaan mennessä.

Sisäministeriön mukaan lausunnoille on annettu lisäaikaa kuun loppupuolelle lomakauden takia. Sisäministeriön saatua lausunnot alkaa jatkovalmistelu, jossa lausuntojen huomiot käydään läpi.

– Jos sitä hyvin paljon muutetaan, on pyydettävä uudestaan lausuntoa, sanoo sisäministeriön erityisasiantuntija Hanna Pihkanen.

Kansalaisuuslain muutos on kuitenkin määrä käsitellä eduskunnassa syyskauden aikana.

STT

Kuvat: