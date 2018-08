Hallituskumppanit suhtautuvat ristiriitaisesti Lex Lindströmin kakkososaan

Keskusta ja kokoomus suhtautuvat erilinjaisesti sinisten esittämään ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien eläketukimallin eli niin sanotun Lex Lindströmin jatkamisesta.

Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi perjantaina sinisten ministeriryhmän kokouksessa Turussa, että puolue vie budjettiriiheen idean Lex Lindströmin kakkososasta.

Vuonna 2016 voimaan tulleen kertaluonteisen lain tarkoituksena on ollut päästää eläkkeelle erityisen vaikeaan asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä. Edellytyksenä on, että tuen saaja on vähintään 60-vuotias ja ollut työttömänä vähintään viisi vuotta.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan sinisten esitys on harkitsemisen arvoinen.

– Meillä on valitettavasti ikääntyneitä ihmisiä, joiden on äärimmäisen vaikea päästä takaisin työelämän piiriin. Taustalla voi olla erilaisia syitä, mutta kyllä varmasti monen heistä kohdalla eläkeratkaisu olisi aivan oikea ja oikeudenmukainen, Kaikkonen sanoi STT:lle.

Kaikkosen mukaan uuden lain kriteerit voisivat olla samansuuntaisia kuin ykkösosassakin eli että se koskisi vähintään 60-vuotiaita vähintään viisi vuotta työttömänä olleita.

”Avoimet työpaikat täyteen”

Kokoomuksessa sinisten esitykseen ei suhtauduta yhtä lämpimästi. Työmarkkina-asioita tiiviisti seuranneen kansanedustajan Harri Jaskarin mukaan työttömyyden hoidossa pitäisi eläkeratkaisujen sijaan keskittyä avoimien työpaikkojen täyttämiseen.

Jaskari muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 avointa työpaikkaa samalla kun työttömiä on noin 270 000.

– Nyt pitäisi toteuttaa täsmätoimia, että nämä avoimet työpaikat saataisiin täytettyä. Toivoisin, että työministeriö keskittyisi tähän, Jaskari sanoi STT:lle.

– Eihän ratkaisu työvoimapulaan ole se, että ihmisiä siirretään eläkkeelle. Se antaa väärän signaalin. Viestin pitäisi olla se, että nyt etsitään tekijät näihin avoimiin työpaikkoihin. Siihen pitäisi satsata sen sijaan, että viesti olisi se, että ”nyt eläkkeelle”, Jaskari jatkaa.

STT

Kuvat: