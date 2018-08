Hellejuoma aamupäivällä, viiniä lounaalla, muutama mökkihommissa – lomajuominen lipsahtaa usein hallinnasta huomaamatta

Säännöllinen juominen lisääntyy monella huomaamatta hyvällä säällä ja loma-aikaan, mikä näkyy päihdepalvelujen asiakasmäärässä, sanoo A-klinikan johtava ylilääkäri ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki.

– Hirveää piikkiä ei ole, mutta viimeinen viikko vierotusosastolla on ollut aika täyttä, Simojoki kertoo STT:lle.

Alkoholinkäytön riistäytyminen lomalla johtuu Simojoen mukaan muun muassa siitä, että kynnys juomiseen on tällöin matalampi ja sitä rajoittavat rutiinit puuttuvat.

– Ihmisellä voi olla alkoholin riskikäyttöä ympäri vuoden, mutta se pysyy hallinnassa, kun pitää käydä töissä. Sitten kesälomalla ei enää ole sitä rajoittavaa tekijää, hän sanoo.

– Lähdetään kuukaudeksi mökille, missä on vähemmän sosiaalista kontrollia. Otetaan hellejuoma aamupäivällä, viiniä lounaalla, muutama mökin kunnossapitotöitä tehdessä ja niin edelleen.

Lämpimällä kelillä mietoja juomia saatetaan Simojoen mukaan juoda janoon pitkin päivää.

– Juodaan janojuomana olutta tai kylmää valkoviiniä veteen sekoitettuna. Siinä tulee huomaamatta suuria määriä.

Miedot juomat ovat Simojoen mukaan viinaa useammin vieroituksen syy.

– Viinamäen porukkaakin on, mutta kyllä oluella, lonkerolla ja siiderillä ihmiset itsensä vieroitushoitoon juovat.

Simojoki lisää, että juomisen lähteminen käsistä ei katso statusta tai paikkaa. Loma voi yhtälailla olla grillimakkaraa ja halvinta keskiolutta kuin hienoja illallisia ja samppanjaa.

Lomakauden kävijäpiikki oli aiemmin selkeämpi

Aiemmin kesäloman loppuminen näkyi Simojoen mukaan päihdepalveluissa selvemmin. Vielä 2000-luvun alussa katkaisuhoitoon ei heinäkuun aikana kaikkialla päässyt, mikä aiheutti päihdepalveluihin ruuhkan heti lomien jälkeen. Nykyään yksiköt ovat auki kesän läpi.

– Kesäisin riittää kyllä tulijoita, mutta niin selvää piikkiä ei enää ole kuin aiemmin.

Toinen pidemmän ajan muutos päihdepalveluissa on Simojoen mukaan ensikertalaisten määrän kasvu. Heitä on nykyään esimerkiksi vieroitushoidon asiakkaista noin kolmannes. Simojoki uskoo, että ensikertalaisten määrän kasvu on hyvä asia.

– Voi olla, että vakioasiakkaiden tilanne on saatu hallintaan niin, ettei heidän enää tarvitse tulla toistuvasti uudestaan. Toisaalta ensikertalaisten määrän kasvu voi kertoa siitä, että hoitoa tarvitsevien keskuudessa yhä useampi osaa hakea apua.

Kesäkuussa myytiin 5,2 miljoonaa litraa viiniä

Sinebrychoffin mukaan kesä-, heinä- ja elokuun aikana myydään tavallisesti kolmannes koko vuoden panimotuotteista. Yrityksen viestinnästä ei anneta tarkempia myyntilukuja eikä kommentoida, miten poikkeuksellisen lämmin kesä on vaikuttanut myyntiin.

Alko julkaisee kuukausittaiset myyntilukunsa nettisivuillaan. Viinin myynti oli kesäkuussa muita kuukausia runsaampaa. Puna-, valko-, kuohu- ja roséviiniä myytiin 5,2 miljoonaa litraa. Muina kuukausina tänä vuonna myynti oli 2,9-4,7 miljoonaa litraa.

Myös oluen, siiderin ja lonkeron myynti oli kesäkuussa muita kuukausia suurempi. Alko myi niitä kesäkuussa 936 000 litraa, kun muiden kuukausien myynti oli 587 000-840 000 litraa. Heinäkuun myyntilukuja ei ole vielä julkaistu.

STT

