Hellettä suorastaan odotetaan Suomessa, eikä haittoja täysin tajuta, sanoo professori

Helteen aiheuttamat kuolemat lisääntyvät Suomessa tulevaisuudessa pahimmillaan yli 240 prosenttia, ellei ilmastonmuutosta hillitä ja sen vaikutuksiin sopeuduta, kertoo tuore tutkimus. Kansainvälisen tutkimusryhmän kehittämässä mallissa on verrattu vuosien 1971-2020 tilannetta vuosiin 2031-2080.

– Synkimmän skenaarion toteutuminen edellyttää muun muassa, että ilmastonmuutosta ei hillitä, eikä sopeutustoimia tapahdu. Kasvihuonekaasujen lisääntyminen jatkuisi entisellään ja maapallon keskilämpötila nousisi noin neljä astetta, sanoo professori Jouni Jaakkola Oulun yliopisto ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta.

Parhaimman ennusteen mukaan helleaallot lisäävät Suomessa kuolleisuutta kuusi prosenttia.

– Tämä edellyttää, että ilmastonmuutoksen hillintä onnistuu, ja keskilämpötila ei nouse puoltatoista tai kahta astetta enempää.

Jaakkolan mukaan ilmaston lämpenemiseen pitäisi yhteiskunnan tasolla reagoida esimerkiksi rakentamalla varoitusjärjestelmiä ja riittävän viileänä pysyviä tiloja. Esimerkkinä oikeanlaisesta reagoinnista hän kertoo, että kuumasta asunnosta kärsiville ihmisille voitaisiin järjestää julkisia tiloja viilentymistä varten.

Kansainvälisessä tutkimusryhmässä ollut Jaakkola sanoo, että Suomessa helteitä suorastaan odotetaan, eikä niiden haittoja ole tunnistettu.

– Tämä kesä on voinut olla suoranainen heräte.

Tutkimus on julkaistu hiljattain PLOS Medicine -lehdessä. Siitä ovat uutisoineet muun muassa Yle, Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

Päivystyksen ylilääkäri: Nestehukkaa, jalkojen kantamattomuutta

Kuolonuhreilta ei tänäkään kesänä vältytä, uskoo päivystyspalveluiden ylilääkäri Teemu Elomaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

– Uskon, että tämäkin helle on jo aiheuttanut sairastavuutta, mutta kun jälkeenpäin katsotaan, niin varmasti on menehtymisiäkin korostetusti, Elomaa sanoo.

Hänen mukaansa noin viidenneksellä päivystykseen tulleista vanhuksista vaivat johtuvat helteestä.

– On nestehukkaa, jalkojen kantamattomuutta, suolatasapainon häiriöitä, huimausta ja heikotusta.

Ongelmaa on Elomaan mukaan aiheuttanut hoitolinjan kuormittuminen. Esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla olevien vanhusten on vaikea saada jatkohoitopaikkaa.

– He joutuvat odottamaan jatkopaikkaa tarpeettoman kauan, ja kun puhutaan iäkkäistä potilaista niin makuuasento ei ole se oikea asento. Sairastavuus lisääntyy.

Kuumuden takia päivystykseen on hakeutunut vanhusten ja monisairaiden lisäksi myös nuoria, Elomaa kertoo.

Päijät-Hämeessä ensihoidon tehtävämäärä on viimeisen kahden viikon aikana ollut selvästi suurempi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan, kertoo ensihoidon kenttäjohtaja Jukka Laine Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

– Tehtävät liittyvät selkeästi siihen, että on lämmin ilma ulkona. Ne liittyvät heikentyneeseen yleistilaan, ylilämpöön ja allergisiin reaktioihin.

THL: Hellekuolleisuus lisääntyi 2003 ja 2010 erityisesti laitoksissa

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksen mukaan vuosina 2003 ja 2010 hellejaksojen takia kuoli ennenaikaisesti useita satoja ihmisiä. Kuolleisuus lisääntyi erityisesti yli 75-vuotiailla ja naisilla enemmän kuin miehillä.

Kuolleisuus lisääntyi tutkimuksen mukaan erityisesti hoitolaitoksissa. Tämä osoittaa Jaakkolan mukaan, että sairaaloissa ja laitoksissa ei ole edellytyksiä viilentää tiloja riittävästi.

– Laitoksissa, joissa on ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään, pitäisi tehdä laaja-alainen riskiarviointi- ja toimenpidesuunnitelma hellejaksoja varten.

Vanhusten lisäksi hellekuolleisuuden riskiryhmässä ovat Jaakkolan mukaan pienet lapset ja pitkäaikaissairaat.

– Erityisesti sydän- ja verisuonisairauksista, hengityselinsairauksista, diabeteksesta ja mielenterveyden häiriöistä kärsivät, hän luettelee.

