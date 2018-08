HJK:n urakka päättyi Mestarien liigan karsinnoissa

HJK:n tie tyssäsi jalkapallon Mestarien liigassa karsinnan toiseen kierrokseen, kun se maalittoman avausottelun jälkeen hävisi valkovenäläiselle Bate Borisoville 1-2.

Klubi jäi äkisti takamatkalle, kun Baten kapteenin Igor Stasevitshin kaksi ensimmäistä laukausta tuottivat jo 24. minuutissa 2-0-johdon.

– Meiltä tosi hyvä alku, pari vastahyökkäystä ja 2-0:aan, lahtelaislähtöinen Baten hyökkääjä Jasse Tuominen kiteytti.

Bate meni ottelussa johtoon 20. minuutilla Stasevitshin laukauksella, joka muutti suuntaa HJK:n Rafinhasta. Onnekas osuma merkittiin Rafinhan omaksi maaliksi.

Neljä minuuttia myöhemmin Stasevitsh höynäytti HJK-puolustaja Faith Friday Obiloria ja laukoi pallon verkkoon.

HJK:n kiri ei riittänyt

Valkovenäläiset kenties hurmaantuivat hulppeasta alustaan niin, että heidän karvauksensa jämähti aivan liian alas. HJK sai mainion kirivaihteen päälle, jota Moshtagh Yaghoubi nostatti entisestään kavennuksellaan.

Pian perään isäntien Evans Mensah laukoi pallon kertaalleen Baten maalikehikoihin. Hyvistä yrityksistä huolimatta HJK:n takaa-ajo jäi kuitenkin vajaaksi, sillä Baten maalivahti Denis Stsherbitski ylsi toistuvasti pelastuksiin.

– Ehkä passivoiduttiin liikaa, sitten Klubi vei. Mutta puolustuksemme kesti hyvin, ja maalivahtimme onnistui mainiosti, Baten Tuominen kertasi.

HJK:n leirissä tulos selvästi kismitti.

– Emme luovuttaneet. Muutamia paikkoja oli, mutta olisimme tarvinneet yhden maalin lisää ensimmäisen puoliajan loppuun, HJK:n valmentaja Mika Lehkosuo summasi.

Yleisö, eurot ja jatko

Tappiosta huolimatta HJK ylsi kelpo esitykseen liki loppuunmyytyjen lehterien edessä, kamppailua seurasi 10 210 katsojaa.

Lukema on siksikin mainio, että edellisellä kierroksella färsaarelaista HJK-Vikingur-ottelua todisti 5 125 silmäparia. Kotimaan liigassa Klubilla on ollut kymmenen kotipeliä, ja niissä yleisökeskiarvo 3 884.

– Yleisö tuki meitä loistavasti, HJK:n valmentaja Lehkosuo kiitteli.

Häviöstä huolimatta HJK:n urakka europeleissä jatkuu. Se saa vastaansa Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella voittajan slovenialaisen Olimpija Ljubljanan ja pohjoisirlantilaisen Crusadersin otteluparista.

Avausottelun voitti Ljubljana 5-1.

– Vastus on varmasti kova. Tästä (Bate) täytyy ottaa hyvät asiat mukaan. Uskon, että joukkue on vahvempi seuraavassa ottelussa, HJK:n Lehkosuo aprikoi.

Mestareiden liigan toiselta karsintakierrokselta Klubi kokosi mainion palkintopotin, yhteensä 380 000 euroa. Jo ensimmäinen karsintakierros toi helsinkiläisille 280 000 euroa.

Kolmannelle kierrokselle pääsy olisi tuonut lisää rahaa liki puoli miljoonaa, eteneminen lohkovaiheeseen puolestaan olisi tuonut kassaan messevät 15 miljoonaa euroa.

STT

Kuvat: